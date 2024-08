"Domenica al museo", Pompei top con 17.463 visitatori

"Anche questa domenica al museo di agosto si chiude con un bel risultato in termini di affluenza nei musei e nei parchi archeologici statali. Tantissimi visitatori hanno potuto trascorrere parte della loro giornata immersi nella bellezza del patrimonio culturale della nazione.

Questi risultati confermano la nostra azione e spingono ad aumentare il nostro impegno per rendere le nostre strutture sempre più accoglienti, moderne ed efficienti. Il mio grande ringraziamento va a tutti i lavoratori che, anche oggi, hanno garantito con la loro professionalità l'apertura dei siti". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano commentando i primi dati disponibili relativi alla #domenicalmuseo di agosto.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti: Parco archeologico di Pompei 17.463; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 15.880; Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.573; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.119; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 8.995; Reggia di Caserta 7.228; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 6.796; Galleria dell'Accademia di Firenze 6.278; Musei Reali di Torino 4.470; Castel Sant'Angelo 4.281; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.467; Villae - Villa d'Este 3.416; Pinacoteca di Brera 2.751; Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 2.710; Museo storico del Castello di Miramare 2.664; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 2.609; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 2.362; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.310; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.173; Galleria Borghese 1.930; Castello svevo di Bari 1.805; Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea 1.779; Palazzo Reale di Napoli 1.769; Galleria nazionale dell'Umbria 1.754; Cenacolo Vinciano 1.720; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.689; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.633; Terme di Caracalla 1.606; Castel del Monte 1.445; Galleria nazionale delle Marche 1.438; Palazzo Ducale di Mantova 1.321; Certosa di San Martino 1.239; Villae - Villa Adriana 1.232; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 1.077; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 1.064; Castello Scaligero di Sirmione 1.044; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 990; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 900; Museo archeologico nazionale di Taranto 866; Villa della Regina 862; Complesso monumentale della Pilotta 851; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 846; Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila 824; Complesso Monumentale Pilotta 816; Palazzo Carignano 745; Museo di Palazzo Grimani 743; Musei nazionali di Cagliari 731; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 729; Palazzo Farnese di Caprarola 685; Certosa di San Giacomo a Capri 671; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 589; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 493; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 485; Museo archeologico nazionale di Ravenna 418; Basilica di Sant'Apollinare in Classe 388; Museo delle Civiltà 378; Museo archeologico nazionale di Firenze 373; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini 365; Museo d'Arte Orientale Venezia 364; Galleria Spada 364; Musei nazionali di Genova - Palazzo Spinola di Genova 330; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 306.

A questi si aggiungono i 13.258 visitatori del ViVe - Vittoriano e Palazzo Venezia e i 9.252 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.



