Bagnino diciannovenne e il padre carabiniere salvano 3 ragazzi

Un giovane bagnino, di appena 19 anni, e il padre, maresciallo dei carabinieri, hanno salvato oggi tre ragazzi in difficoltà mentre facevano il bagno nelle acque agitate del litorale di Mondragone, nel Casertano.

I fatti si sono verificati intorno alle 16.30, quando il bagnino di salvataggio di un lido, Antonio Caterino, studente universitario, si è accorto che tre ragazzi erano in balia delle onde: si è così tuffato e, insieme a lui, il padre, Cipriano Caterino, 47 anni, maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio presso la base dell'Aeronautica militare di Grazzanise e, in precedenza, per 13 anni alla sezione operativa di Casal di Principe. I due hanno raggiunto i tre, tutti quattordicenni, di Mondragone, e li hanno tratti in salvo, prestando i primi soccorsi per rianimarli. Sul posto sono intervenuti militari della Guardia costiera e personale del 118, alle cui cure sono stati affidati i tre ragazzini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA