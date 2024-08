'Ti sparo in faccia', Borrelli minacciato davanti all'ospedale

"Ti sfondo il cervello, anche se c'è la polizia. Ti spacco il casco in faccia. Già mi sono fatto vent'anni. Ti sparo in faccia. Io non ho paura di niente": sono le minacce rivolte da un uomo nei confronti del deputato di Alleanza verdi sinistra, Francesco Emilio Borrelli, all'esterno dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Tutta la scena è stata ripresa dal parlamentare e postata sui suoi social.

Borrelli spiega di essere andato al Cardarelli per fare visita ai familiari delle vittime del crollo di Scampia. Una volta giunto all'ingresso del pronto soccorso ha sorpreso una persona che aveva parcheggiato la moto sul marciapiede che introduce all'ospedale ostruendo l'ingresso pedonale. Dopo essere stato redarguito, il motociclista ha tentato più volte di entrare in contatto con il deputato.

"Siamo alla follia pura", il commento di Borrelli. "Vengo minacciato di morte solo per aver chiesto il rispetto di una semplicissima regola, quella di non parcheggiare sui marciapiedi tra l'altro di un pronto soccorso e con le strisce bianche per i mezzi a due ruote di fronte. Una violenza inaudita con parole intrise di cattiveria. Purtroppo non c'è angolo della città immune da questa pericolosissima deriva violenta. In particolare ospedali e pronto soccorso sono bersagliati da questi soggetti altamente violenti. Io ero andato al Cardarelli per far visita ai familiari delle vittime e dei feriti del crollo di Scampia e vengo aggredito in malo modo per un semplice parcheggio. Bisogna essere inflessibili contro chi vuole trasformare questa città in un far west senza regole".



