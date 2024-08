Parigi: Tiro; Cassandro in finale nello Skeet

L'azzurro Tammaro Cassandro è in finale nella gara di Skeet dell'Olimpiade di Parigi. Il 31enne casertano di Capua ha ottenuto il miglior punteggio delle qualificazioni, con 124/125, assieme al taiwanese Lee Meng Yuan e all'americano Conner Lynn Prince. A 123 il fuoriclasse Vincent Hancock, anche lui statunitense.

L'altro azzurro Gabriele Rossetti ha disputato lo spareggio per il quinto e sesto posto, gli ultimi due utili per entrare in finale, ma è stato battuto dallo svedese Nilsson e dal peruviano Pachdco Espinosa.



