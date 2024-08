Contributo a sfollati Scampia, chiesto da 808 persone

Sono state 219 le istanze presentate (entro la scadenza delle 19 di oggi) per accedere al contributo sociale "Scampia", per un totale di 808 persone, di cui 492 adulti e 316 minori; 73 sono disabili. In occasione della riunione dell'Unità di crisi comunale il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha reso noti i dati delle richieste di contributo per le famiglie sfollate della Vela Celeste di Scampia ed illustrato le prossime fasi di attività.

A questi nuclei familiari sarà erogato un contributo che prevede una prima tranche pari a tre mensilità - per supportare l'eventuale necessità di versare una caparra per i contratti di affitto - e successive erogazioni mensili previste per l'inizio di ogni mese. La condizione necessaria per l'erogazione del contributo è che i nuclei familiari destinatari abbiano abbandonato le strutture nelle quali sono attualmente collocati.

Il contributo sarà erogato a quanti non avranno optato per la sistemazione in albergo (riservata a chi presenta situazioni di fragilità) che comunque non potrà avere durata superiore a 30 giorni, salvo la possibilità di aderire successivamente al contributo sociale, mentre non sarà possibile scegliere il contributo e successivamente richiedere la sistemazione alberghiera.

Tutte le domande sono in fase di esame da parte degli uffici comunali perché solo coloro che risultano nel censimento del 2023 accederanno al piano di sostegno.

Per far fronte all'esigenza di sgomberare quanto prima possibile gli appartamenti e interdire definitivamente l'accesso alla Vela Celeste il Comune attuerà un piano per assistere gli sfollati nel trasloco, anche attraverso il ricorso a ditte specializzate, sulla base di un calendario delle attività di sgombero definito d'intesa con i Vigili del Fuoco.

"Ringrazio tutti gli uffici comunali che stanno lavorando incessantemente alle attività di sostegno agli sfollati di Scampia. Un particolare ringraziamento lo rivolgo al settore Welfare e agli assistenti sociali che stanno svolgendo un ruolo determinante in una fase così delicata", così il sindaco Manfredi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA