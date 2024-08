Cilento Fest, tra gli ospiti Ivana Lotito e Vincenzo Mollica

Con il lancio sui social del videospot "Riapriamo i sogni", in cui un bambino nel silenzio della controra di un piccolo paese scopre la magia di una sala cinematografica, si avvicina la terza edizione del Cilento Fest - Cinema e Borghi, festival cinematografico per la promozione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, che si terrà dal 18 al 21 agosto nel borgo di Perito. Quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori e iniziative nel segno della dieta mediterranea, dell'artigianato e del cineturismo.

La direzione è di Max De Francesco, ideatore della kermesse, l'organizzazione è della società di editoria e produzione Iuppiter - in collaborazione con l'associazione culturale I Disinvolti e la Lama Film - il comitato artistico è formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Il taglio del nastro del Cilento Fest avverrà il 18 agosto con l'apertura del "cinevillaggio", diviso in quattro aree - area Piazza (proiezioni serali e spettacoli); area Visioni (incontri sul cinema e proiezioni pomeridiane); area Med (stand sul "food identitario", l'artigianato e l'editoria); area Anfiteatro (zona relax, cinebar, dj set) - e l'inaugurazione di "Cinema Dentro", il Centro di produzione e formazione Cilento Fest, in uno spazio recuperato nel borgo di Perito e "convertito" in centro cinematografico formativo, produttivo e creativo, un luogo di confronto e condivisione "live" attraverso lezioni di cinema, incontri specifici sui mestieri dell'audiovisivo, proiezioni e seminari curati da chi il cinema "lo fa e lo ama" in collaborazione con enti e associazioni culturali locali e nazionali.

Il 18 agosto si parte con la "serata restanza" che prevede la proiezione del film campione d'incassi "Un mondo a parte" di Riccardo Milani con la partecipazione del sindaco e degli attori non professionisti del piccolo borgo abruzzese di Opi, dove il lungometraggio è stato girato.

Il 19 agosto e il 20 agosto il cinema delle tradizioni e dei culti locali avrà tre momenti clou: l'incontro con il regista, attore e sceneggiatore Edoardo Winspeare, il concerto del gruppo Rittantico e l'anteprima nazionale del documentario "I Cilentenari" di Andrea D'Ambrosio, sette storie di centenari cilentani, alla scoperta di un mondo che prova a resistere alla marginalità con il "cibo dell'anima". Un'anteprima che sarà l'occasione anche per la riapertura straordinaria per una sera del Cinema Kursaal nel borgo di Orria, il "Nuovo Cinema Paradiso" del Cilento, chiuso da oltre dieci anni.

Tra gli appuntamenti speciali: "Libertè, Egalitè, Volontè", tributo a Gian Maria Volontè con la presentazione del secondo libro della collana editoriale "Cinema&Borghi" curata da Gianluca Arcopinto e gli interventi degli storici del cinema Marco Grossi e Marco Pistoia, e di Giovanna Gravina, figlia di Volontè, fondatrice del festival "La valigia dell'attore"; "Carlo Mazzacurati e il cinema interiore": incontro dedicato al regista e sceneggiatore scomparso dieci anni fa, la cui figura sarà ricordata dallo sceneggiatore e regista Enzo Monteleone, autore del film premio Oscar "Mediterraneo"; la "Passeggiata favolosa" nel borgo di Piano Vetrale, un percorso tra murales, nel segno del cinema "favolistico", in collaborazione con l'associazione "Fiabe in borgo", a cura dell'attore Antonello Cossia, della pittrice Isabella Staino e della critica d'arte Maria Pina Cirillo.

Quest'anno sono stati 200 i film iscritti al concorso "Cinema e Borghi", provenienti da Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Georgia, Stati Uniti, che si contenderanno il primo premio di 2000 euro destinato all'opera che meglio di altre sappia raccontare storie non metropolitane, in cui i paesi e i personaggi di paese sono i protagonisti.

Ricco il parterre della serata finale del 21 agosto, condotta da Laura Cocozza ed Espedito Pistone, con la proclamazione del film vincitore del "Gran Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi 2023" e la consegna degli altri riconoscimenti.

Interverranno: Giovanna Gravina Volonté, Vincenzo Mollica, Jacopo Cullin, Ivana Lotito, Francesco Lucibello, Marco Vivio, Giovanna Voria, Edoardo Winspeare, Pietra Montecorvino.

Intermezzi artistici del maestro Lucio Grimaldi, del giovane pianista Federico Cirillo, dell'ensemble di fiati del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno diretti dal maestro Giovanni D'Auria, di Pietra Montecorvino accompagnata dal chitarrista Ernesto Nobili, dell'illusionista Matteo Fraziano che con l'arte delle "ombre cinesi" ricorderà Marcello Mastroianni a cent'anni dalla nascita.

"Con l'inaugurazione di Cinema Dentro, centro di produzione e formazione aperto alle sperimentazioni audiovisive e alla condivisione di idee e visioni stiamo rispettando il nostro progetto iniziale: andare "oltre l'evento" e lasciare sul territorio la libertà della passione e la forza della competenza - spiega Max De Francesco, ideatore della kermesse -. Quest'anno abbiamo una marea di contenuti e di invasioni creative che ci rendono orgogliosi". Tutti gli eventi sono gratuiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA