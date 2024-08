Ancora raid in tabacchi ad Avellino, bottino da quantificare

Ennesimo furto con scasso ad una tabaccheria di Avellino. La notte scorsa i ladri hanno forzato la saracinesca dell'esercizio commerciale di via Annarumma, in pieno centro, portando via decine di stecche di sigarette e interi pacchi di gratta e vinci. Da quantificare il valore complessivo della refurtiva. Sul posto i carabinieri del 112. Il furto segue di pochi giorni la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con l'associazione dei tabaccai, nella quale è stata decisa una presenza maggiore delle forze dell'ordine nelle ore notturne per prevenire e contrastare i reati predatori che da mesi soprattutto ad Avellino e nell'hinterland vedono nel mirino le rivendite di tabacchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA