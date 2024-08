Aggredisce la moglie e la minaccia di morte, arrestato

E' stato arrestato dopo aver aggredito la moglie, minacciandola di morte: è accaduto la notte scorsa a Frignano, nel Casertano, dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto ricevuta dalla Centrale Operativa della Compagnia di Aversa, attraverso il 112.

Alcuni vicini, svegliati dal pianto di una bambina e dalle urla dei genitori, hanno allertato i carabinieri, preoccupati per la situazione di tensione venutasi a creare all'interno della famiglia, dove era in corso una violenta lite. Giunti sul posto, hanno trovato in strada un uomo a torso nudo che, estremamente agitato, gridava parole sconnesse verso la sua abitazione, dove si sentiva chiaramente il pianto di una bambina. Entrati in casa hanno trovato la piccola in lacrime che indicava una porta chiusa a chiave e chiamava disperata la madre. Dopo poco anche l'uomo è rientrato in casa, dove ha cominciato a gridare e ad offendere e minacciare di morte la moglie che, impaurita, si era chiusa in una stanza.

I carabinieri hanno cercato di riportare la calma, prima tranquillizzando la bambina, di appena quattro anni, poi invitando la madre ad aprire la porta, ma subito dopo il marito si è scagliato contro di lei ed è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.



