A Ischia controlli e denunce dei Carabinieri a movida e b&b

I carabinieri della Compagnia di Ischia stanno effettuando in questi giorni controlli a tappeto e nel mirino dell'operazione a largo raggio ci sono i porti commerciali, le strutture ricettive ed i luoghi della movida isolana.

Nel bilancio degli ultimi giorni di attività 11 persone denunciate per svariati reati o infrazioni.

A Forio i militari hanno denunciato il proprietario di una casa vacanze: l'imprenditore non aveva infatti registrato tre ospiti che erano all'interno della struttura.

Sempre a Forio il titolare di un locale è stato denunciato, insieme al suo barista, per aver venduto alcolici a minori. I carabinieri hanno sorpreso i due mentre vendevano le bevande alcoliche a due ragazzini di 13 e di 15 anni; il locale sarà proposto per la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 100 del Tulps.

Sono due poi i titolari di un locale, sempre nel comune foriano, denunciati per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; nel locale i carabinieri hanno accertato la diffusione di musica ad alto volume oltre l'orario limite consentito dalle ordinanze sindacali in vigore.

Stesso destino per analoghe irregolarità toccherà al proprietario di un altro locale nello stesso comune.

Sono 6 invece i commercianti sanzionati per occupazione di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione e a dispetto dei turisti costretti a passeggiare in lunghe "file indiane" mentre sono 4 i venditori ambulanti multati e che si sono visti sequestrare la merce esposta. Saranno infine cinque i ragazzini segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Nelle stesse ore a Casamicciola Terme anche i carabinieri della locale stazione erano impegnati nei controlli; durante le operazioni è stato denunciato il gestore di una casa vacanze in cui sono stati trovati ospiti non registrati.

Denunciato inoltre un 48enne incensurato di Lamezia Terme: l'uomo deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Fermato per il corso principale mentre stava per allontanarsi con uno scooter è stato trovato in possesso di un pacco postale sul quale l'etichetta riportava la scritta "provenienza Olanda".

Quella scritta ha indotto i Carabinieri ad approfondire la vicenda. Nel pacco sono stati rinvenuti 11 grammi di droga tra anfetamine e metanfetamine oltre a un francobollo contenente LSD.

Accertato anche anche il furto di corrente elettrica con i carabinieri che, insieme a personale del servizio di erogazione energia elettrica, hanno scoperto due coniugi del posto che avevano manomesso il proprio contatore fruendo così gratuitamente dell'elettricità.

L'ultimo denunciato durante i controlli è stato un ventiseienne di Forio che è stato fermato dopo un breve inseguimento in località Monterone ed è stato trovato in possesso di 16 g di marijuana



