A fuoco la collina di Sala Consilina:assessore "regia criminale"

Continua a bruciare la zona collinare di località San Raffaele di Sala Consilina, nel Salernitano. Dal pomeriggio di ieri sono andatI in fumo decine di ettari di area boscata ed il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni. Da questa mattina sta operando anche un elicottero assieme alle squadre dI terra. Sul posto agenti della polizia municipale, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e le squadre della Comunità montana Vallo di Diano.

Ringrazio - spiega l'assessore comunale al Patrimonio Amedeo De Maio - il nutrito gruppo di cittadini per l'aiuto fornito.

Siamo sul posto dalle prime luci dell'alba. Gli incendi contemporanei in diverse aree del Vallo di Diano lasciano presupporre un'origine dolosa e una regia criminale che dovrà essere perseguita con ogni mezzo e con la collaborazione di tutti. È stato arrecato un danno enorme al nostro patrimonio boschivo".



