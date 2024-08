Vallo di Diano, vasti incendi in tre Comuni

Pomeriggio di fuoco nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. In fiamme tre diverse aree collinari con roghi, con molta probabilità, di origine dolosa.

A Polla, in località Costa Cucchiara, è ripreso il fronte del fuoco dopo che le fiamme per due giorni hanno bruciato vegetazione per oltre 70 ettari. Ad Atena Lucana in prossimità dell'autostrada A2 del Mediterraneo, direzione nord, è in corso un vasto incendio. Sul posto si sta operando anche con un elicottero, ma le fiamme avanzano velocemente. A Sala Consilina, nella zona collinare di località San Raffaele, dal primo pomeriggio un incendio sta distruggendo un'ampia area di vegetazione.

Sui luoghi dei tre roghi sono a lavoro i vigili del fuoco, squadre antincendio della Comunità montana Vallo di Diano e volontari della Protezione civile.



