Senologia, ospedale Avellino primo in Campania per interventi

I dati ufficiali della Regione Campania collocano l'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino al primo posto nella regione per numero di interventi al carcinoma della mammella. Lo hanno reso noto Cesare Gridelli, direttore di Onco-Ematologia, e Carlo Iannace, direttore della Brest Unit, presso l'Azienza ospedaliera del capoluogo irpino nel corso della presentazione della decima "Camminata Rosa", l'evento sulla cultura della prevenzione promosso dall'associazione "The Power of Pink" e dallo stesso senologo che ogni anno, l'otto settembre, si svolge da Mercogliano ad Avellino con la partecipazione di migliaia di persone. "La lotta al carcinoma al seno - ha sottolineato Gridelli- mostra numeri confortanti: nel 2023 sono stati 455 gli interventi, più di quelli che vengono effettuati al "Pascale", in aumento rispetto all'anno precedente e con previsioni di ulteriore crescita per il 2024". Gridelli ha poi aggiunto che "questo importante lavoro viene portato avanti con risorse inferiori a quelle che può avere l'istituto "Pascale" di Napoli, che si dedica esclusivamente a queste problematiche cliniche, ma è reso possibile grazie alla attività importantissima dei Gruppi multidisciplinari e al collegamento con la rete oncologia regionale".



