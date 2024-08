Muore in un incidente il padre della sindaca di Serrara Fontana

Un incidente stradale dalla dinamica ancora da chiarire è costato la vita al padre della sindaca di Serrara Fontana, comune dell'isola d'Ischia. Angelo Iacono, padre di Irene Iacono, l'imprenditrice eletta primo cittadino di Serrara ad ottobre del 2021, è morto all'ospedale Rizzoli dove era stato ricoverato in seguito a un incidente avvenuto in mattinata mentre era alla guida della sua auto, di cui ha perso il controllo.

La vettura è precipitata al di sotto della sede stradale per alcuni metri, finendo sul tetto di un'abitazione. L'anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 e in un primo momento ha reagito con i soccorritori; in seguito le sue condizioni sono però rapidamente peggiorate e dopo qualche ora è morto in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA