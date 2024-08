Maximulte a Capri per i cani senza guinzaglio o paletta

Guinzaglio e paletta obbligatori per il passeggio dei cani a Capri: i trasgressori rischiano una multa fino a 500 euro. Lo prevede un'ordinanza del comandante della polizia municipale di Capri, Daniele De Marini, sentiti il sindaco Paolo Falco ed il vicesindaco Roberto Bozzaotre.

Chi conduce il cane in luoghi pubblici dovrà avere al seguito anche la museruola, rigida o morbida, da far indossare su richiesta delle autorità competenti o nei casi in cui si frequentino luoghi di grande affollamento di persone o in situazioni in cui possa essere messa a repentaglio la sicurezza di persone e altri animali, dovuto anche alle ridotte dimensioni delle strade. Tra le disposizioni anche quella di "essere munito di strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni e di un contenitore di acqua, con adeguata capienza, con il quale provvedere alla pulizia di eventuali residui delle deiezioni raccolte e dei bisogni urinari dell'animale". I proprietari dei cani a Capri dovranno "adottare, tutte le volte che le circostanze lo richiedono, cautele ed accorgimenti per evitare che il proprio animale, anche se tenuto regolarmente al guinzaglio, possa arrecare danno a persone o animali ed evitare l'affido dell'animale, anche temporaneamente, a persona non in grado di gestirlo correttamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA