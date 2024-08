Individuato lo yacht di lusso che ha navigato tra i Faraglioni

È stato individuato dalla Guardia costiera lo yacht di lusso che, qalche giorno fa, ha navigato a Capri tra i Faraglioni, manovra assolutamente proibita anche se in questo periodo in diversi non hanno resistito alla tentazione di attraversare il braccio di mare tra i due scogli più famosi del mondo. Ragione per cui il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha discusso della questione in un Comitato per l'ordine e la sicurezza svoltosi nel pomeriggio, ha disposto l'intensificazione dei controlli per "impedire il ripetersi delle violazioni".

Tornando allo yacht, ripreso anche da alcuni diportisti presenti in zona, le indagini dell'Ufficio circondariale marittimo di Capri, con il supporto della Direzione marittima della Campania, hanno consentito di accertare che si tratta di una unità di lusso di 50 metri, con bandiera delle Isole Cayman.

L'imbarcazione, che ha navigato per alcuni giorni nel golfo di Napoli, è un un cosiddetto "commercial yacht", vale a dire può essere anche noleggiato. Ora la Guardia costiera sta risalendo al comandante, che verrà sanzionato per la sua condotta illegittima.

A ridosso dei Faraglioni, così come per tutte le aree prospicienti i costoni rocciosi dell'isola di Capri, vige il divieto di navigazione a una distanza inferiore a 100 metri dalla costa, e ciò a tutela dell'ambiente e dei diportisti stessi. Queste zone di mare sono costantemente pattugliate dalla Capitaneria di porto, insieme alle altre Forze di polizia.

Si tratta di una intensa attività di vigilanza sulla navigazione da diporto che da metà giugno ad oggi ha fatto registrare un alto numero di controlli, con la contestazione di 200 violazioni.



