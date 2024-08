Incidente stradale nell'Avellinese, un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti gravi, tra cui anche un bambino. È il bilancio dell'incidente stradale che nella tarda serata di ieri si è verificato in provincia di Avellino sulla statale 403 tra Pago Vallo Lauro e Marzano di Nola. La vittima è Domenico Romano, 48 anni, che alla guida della sua Citroen, a bordo della quale si trovavano la moglie e i suoi due figli piccoli, si è scontrato frontalmente con l'auto condotta da una giovane che viaggiava in direzione opposta.

Romano è deceduto sul colpo. Il più piccolo dei suoi figli è stato ricoverato in codice rosso al "Santobono" di Napoli mentre la moglie è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino in prognosi riservata: entrambi non sarebbero in pericolo di vita. La conducente dell'altra auto ha subito una serie di gravi traumi ed è stata ricoverata all'Ospedale "del Mare" di Napoli.

Le auto coinvolte nell'incidente sono state poste sotto sequestro dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro mentre su disposizione del pm del tribunale di Avellino, Cecilia Annecchini, la salma di Domenico Romano è stata trasferita in ospedale ad Avellino per procedere agli accertamenti medico-legali. Il sindaco di Marzano di Nola, Franco Addeo, dove la famiglia risiedeva, in segno di lutto, ha rinviato a data da destinarsi la conclusione della festa patronale in programma questa sera.



