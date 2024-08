Iia: sindacati, "Civitillo si confronti e presenti piano"

Era già stato proclamato lo stato di agitazione dei quasi 400 lavoratori dello stabilimento di Industria Italiana Autobus di Flumeri, in provincia di Avellino, dopo la comunicazione ai sindacati del gruppo Seri di Caserta, di chiudere lo stabilimento di Bologna a partire dal 16 settembre e trasferire 77 lavoratori, su 120, in Valle Ufita. La procedura è stata poi fermata dal Mimit, sulla spinta di un documento unitario dei sindacati metalmeccanici nazionali, dopo un incontro con i vertici del gruppo che fa capo alla famiglia Civitillo. Il Gruppo Seri nelle scorse settimane ha acquisito il 98 per cento della proprietà rilevando le quote di Leonardo e Invitalia. Soddisfazione viene espressa dai sindacati territoriali per il passo indietro.

"Una mossa affrettata - sottolineano - che contrastava platealmente con gli impegni assunti: bene ha fatto il Mimit a far valere il diritto di veto". In particolare, Giuseppe Zaolino, segretario generale della Fismic, invita il gruppo Seri "a confrontarsi con le parti sociali se davvero vuole riuscire nell'impresa di rimettere in produzione l'unica azienda che in Italia produce autobus. Può farlo attraverso la inevitabile riorganizzazione produttiva affidata ad un piano industriale che razionalizzi uomini, mezzi e tecnologie".

Secondo stime rese note dallo stesso Gruppo Seri, le esposizioni debitorie dello stabilimento di Bologna sarebbero di 147 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA