Iia, cessazione attività a Bologna era nel piano industriale

"La cessazione dell'attività produttiva di Bologna era già prevista nel piano industriale di Iia elaborato nel settembre 2023 con il supporto di un primario advisor". Lo scrive Industria italiana autobus, nella pec che era stata inviata ai sindacati in cui si decretava la fine dell'ex Bredamenarinibus, una realtà che con diversi assetti societari ha attraversato 105 anni di storia.

"Occorre dare impulso immediato al processo di risanamento aziendale tenuto conto che negli ultimi cinque anni Iia ha registrato perdite di esercizio per complessivi euro 147.137.665", si legge ancora nella mail. E quindi "risulta indifferibile procedere con un efficientamento della produzione e un contenimento dei costi, concentrando le attività produttive nel sito che garantisce performance maggiori". La società, chiude la missiva, "si rende quindi disponibile ad un esame congiunto al fine di fornire adeguata informativa e per valutare tutte le opportune azioni conseguenti".



