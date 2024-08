Ecco Rafa Marin, 'Napoli un sogno, Ramos il mio mito'

Si presenta con la maglia numero 16, si dice stanco dall'avvio della preparazione estiva con Conte ma anche pronto per una nuova avventura in un club top: Rafa Marin si è presentato con le idee chiare al Napoli.

"Per me - esordisce accanto al ds azzurro Manna - stare nel Napoli è un altro sogno che si realizza, sono in un grande club.

Ho sempre voluto giocare in serie A, sono contento della decisione che ho preso e i compagni mi hanno accolto molto bene".

Marin è determinato, sa che a 22 anni è il momento giusto per sfondare definitivamente, dopo la trafila nel Real Madrid e le buone prestazioni offerte lo scorso anno nella difesa dell'Alaves, dove era in prestito.

Il Napoli lo ha preso per 11 milioni con diritto di riscatto del Real Madrid dal 2027 per 35 milioni. "Non mi interessa pensare alla recompra - spiega - io sono contento di essere qui per un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare. Il Real ti insegna il culto del lavoro fin da piccolo. I risultati non dipendono dalla fortuna ma dal lavoro. Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da esterno destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa".

Marin parla dell'inizio della sua esperienza azzurra: "Voglio apprendere moltissimo - spiega - da mister Conte. Sono un difensore forte in area e abbastanza forte anche nell'uno contro uno. Ho qualità nel possesso palla, il mister mi sta chiedendo di tirar fuori caratteristiche più offensive e io mi sto impegnando al massimo. Con la difesa dell'Alaves ci sono tante differenze, il loro obiettivo è stato sempre la salvezza, invece il mister qui ci chiede di essere più offensivi e aggressivi. Ho pagato un po' lo sforzo fisico all'inizio perché la preparazione qui è più dura, ma ci adattiamo, lavoriamo tanto per arrivare all'obiettivo finale. Conte sui movimenti di linea ci tiene di tenerla alta non più di 30 metri tra attacco e difesa. Con i compagni ho già gli automatismi, credo che il tecnico sia contento perché vede miglioramenti quotidiani. Soprattutto durante le amichevoli si vede che c'é una squadra. Stiamo lavorando molto difensivamente - ha concluso - penso che per vincere la vittoria passi da una buona difesa. Io titolare? Non dipende da me, devo essere pronto per quando un'opportunità mi sarà concessa".

Intanto sul mercato il Napoli lavora per due rinforzi a centrocampo, Marco Brescianini dal Frosinone, e Billy Gilmour dal Brighton. Conte guarda ai due centrocampisti puntando sullo scozzese per il ruolo di centrocampista di contenimento e impostazione, e su Brescianini per le sue capacità nella fase offensiva. Per lo scozzese il Napoli è vicino a un accordo sui 12 milioni. Per una cifra simile potrebbe arrivare anche il 24enne Brescianini, attrezzando così un centrocampo che guarda al futuro e affiancando due alternative futuribili ai titolari di oggi Lobotka e Anguissa. Per il doppio colpo, però, Manna deve prima vendere Gaetano al Cagliari e convincere Cajuste ad accettare l'offerta del Galatasaray.



