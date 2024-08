Dopo lo stop, apre a Napoli la nuova libreria Mondadori

Inaugurata il 17 maggio e chiusa 24 ore dopo, a causa di alcuni problemi relativi ai permessi, aprirà finalmente lunedì prossimo la nuova libreria Mondadori a Napoli, la più grande del capoluogo partenopeo e tra le più grandi d'Italia con i suoi 1.120 metri quadrati, all'interno della Galleria Umberto, uno dei monumenti simbolo della città.

Dopo la sospensione dell'attività subito dopo l'inaugurazione, con l'arrivo dei vigili urbani, in questi circa tre mesi la situazione è stata regolarizzata e lunedì 5 agosto, alle 10.30, ci sarà il taglio del nastro con il previsto intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Abbiamo da sempre fortemente voluto che il flagship store di Mondadori Bookstore fosse a Napoli, città ideale in quanto i napoletani sono lettori appassionati", afferma Antonio Serpe, chief retail officer delle librerie Mondadori Bookstore.

"Il progetto, in un luogo simbolo come Galleria Umberto I, rappresenta inoltre la massima espressione della nostra filosofia: porre la cultura e l'arte, in tutte le forme espressive, al centro della natura e avvicinarla il più possibile alle persone, soprattutto ai giovani".

La libreria Mondadori di Napoli, con un affaccio sullo storico Teatro Salone Margherita, presenta un'offerta di 148.000 volumi. Ospita anche uno spazio dedicato alla musica e al cinema, aree di lettura e di studio, uno spazio per enodegustazioni, uno riservato agli eventi e una galleria fotografica.



