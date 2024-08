"Detenuto brutalmente picchiato in cella", avvocato denuncia

Picchiato in cella da tre detenuti dopo essere trasferito in un altro padiglione del carcere napoletano di Poggioreale a causa di un alterco con un altro carcerato: è quanto l'avvocato Sergio Pisani, legale del detenuto 30enne Luigi Uccello, ha denunciato al magistrato di sorveglianza di Napoli dopo avere appreso la vicenda dai genitori del detenuto, che si sono rivolti al professionista dopo avere appreso i fatti durante un colloquio con il figlio.

"Sono stato contattato dai genitori - spiega Sergio Pisani - i quali recatisi al colloquio hanno saputo che il figlio aveva subito una brutale aggressione nella cella 70 del padiglione Livorno. A picchiarlo sarebbero stati tre detenuti e il 30enne, secondo quanto riferito dai genitori, aveva difficoltà a parlare per i dolori alle costole e il volto completamente tumefatto. Ma la cosa inquietante e che qualcuno avrebbe aperto la porta della cella appositamente".

Nella denuncia l'avvocato Sergio Pisani ha chiesto anche che vengano disposti tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto "compresi quelli medici legali" e che venga disposto anche "il trasferimento urgente" in un'altra struttura detentiva della Campania per evitare "gesti autolesivi o episodi simili".



