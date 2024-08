Cardarelli, agosto tra ferie e più pazienti al pronto soccorso

"La situazione al pronto soccorso è stata organizzata per agosto con le ferie alternate dei medici e i colleghi, che a turno vengono dai reparti. Speriamo di riuscire a rispondere alle necessità in una situazione di criticità che d'estate aumenta, ma non deriva solo dalle ferie, ormai tutti i pronto soccorso in Italia hanno difficoltà sul personale e la medicina territoriale non decolla". E' il quadro che fa all'ANSA Antonio D'Amore, direttore generale del Cardarelli di Napoli, dove il pronto soccorso - con 18 medici assunti - deve fare i conti con l'ormai consueta 'partecipazione zero' ai concorsi per i nuovi ingressi di personale medico.

"In questo periodo - spiega D'Amore - chiudono a Napoli molti studi di medicina generale di base e quindi per qualsiasi malessere i cittadini si rivolgono a noi. Al Pronto soccorso del Cardarelli in media il 40% di chi viene è codice rosso o giallo, ora invece si cominciano a presentare molti codici bianchi e verdi e le nostre difficoltà aumentano con i numeri dei pazienti. A maggio abbiamo assunto 50 nuovi infermieri e molti li abbiamo messi al pronto soccorso ma questa estate sta anche tornando un po' l'emergenza covid: attualmente abbiamo ricoverato, per altre patologie ma che hanno preso anche il covid, 28 pazienti, che sono in isolamento".



