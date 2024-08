Zuchtriegel, '33 milioni per Pompei sono un traguardo'

"I fondi Cipess deliberati su proposta del ministro Sangiuliano per Pompei, per un valore complessivo di 33 milioni di euro che si aggiungono ad altri investimenti già in corso, rappresentano un traguardo per il Parco archeologico". Lo afferma il direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il quale sottolinea che "si punta su due assi fondamentali: monitoraggio, manutenzione programmata e ampliamento dei percorsi di visita nella città antica di Pompei; nuovi scavi e creazione di nuovi poli nel territorio, ovvero nella 'Grande Pompei', un grande parco diffuso con tantissime potenzialità da sviluppare. È una fase storica per il sito, con scavi così estesi come mai negli ultimi 70 anni, e una politica di investimenti basata, per la prima volta, su un approccio sistemico che comprende tutto il territorio: i nuovi fondi sono un passo importante verso la 'Grande Pompei', siamo già al lavoro per attuare i progetti".

I fondi destinati al Parco Archeologico di Pompei dal Cipess si articolano così: 12 milioni per Pompei per Interventi di manutenzione (intervento cofinanziato con altri 1,073 mln su altre programmazioni del MiC); 10 milioni per Civita Giuliana (intervento cofinanziato con altri 140.000 euro su altre programmazioni del MiC); 8 milioni Real Fabbrica d'armi - Spolettificio di Torre Annunziata (intervento cofinanziato con altri 8 milioni su altre programmazioni del MiC); 3 milioni per il Parco archeologico naturalistico di Longola.



