Sequestrati 20 chili di cocaina, due arresti sulla A16

Bloccati sulla A16, nei pressi di Grottaminarda, con venti chilogrammi di cocaina pronti per essere immessi sul mercato. L'operazione è stata messa a segno dai militari della Compagnia di Ariano Irpino della Guardia di Finanza, guidata dal capitano Annalisa Di Blasi, che hanno fermato due auto condotte da due uomini residenti in provincia di Napoli. L'interrogazione alla banca dati ha consentito di accertare che entrambi avevano precedenti penali. Si è così proceduto ad una accurata perquisizione dei veicoli: nove panetti di cocaina per oltre dieci chili e altri nove di analogo peso sono stati scoperti e sequestrati nei due abitacoli. La vendita della droga avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.

I due corrieri sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e associati nel carcere di Ariano Irpino.



