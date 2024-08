Rissa in centro a Napoli, otto denunciati

Rissa in pieno centro, ieri pomeriggio, a Napoli: otto le persone denunciate in seguito all'intervento della Polizia.

I fatti si sono verificati in via Goethe, a due passi da piazza Municipio. La rissa, hanno ricostruito gli investigatori, sarebbe scoppiata per futili motivi tra gli occupanti di un'autovettura e gli addetti di un garage. La lite è presto degenerata ed è scoppiata la rissa, in pieno giorno, tra lo sconcerto e la paura di turisti e passanti. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del Commissariato Dante, giunti sul posto, hanno ricostruito i fatti anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale: otto le persone dentificate, di cui 4 di nazionalità svedese e 4 napoletani, tra i 21 e i 56 anni, che sono stati denunciati per per rissa aggravata e lesioni personali aggravate.



