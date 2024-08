Morelli, ok Cipess a 1,2 miliardi per Bagnoli, spinta a recupero

"Impresso un nuovo e importante impulso al processo di recupero e riqualificazione dell'area di Bagnoli". Lo afferma in una nota il sottosegretario Alessandro Morelli a margine della riunione odierna del Cipess che ha stanziato un miliardo e 218 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per accelerare il processo di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

"Queste risorse - prosegue - finanzieranno gli interventi inseriti nel Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio scorso dal governo e dal sindaco di Napoli in qualità di Commissario straordinario per Bagnoli". "La decisione di oggi - conclude Morelli - evidenzia il ruolo della concertazione e del dialogo istituzionale nella programmazione degli investimenti pubblici e conferma, ancora una volta, l'impegno del Cipess ad orientare efficacemente le risorse nazionali di coesione verso le aree e gli interventi strategici per la valorizzazione economica e sociale dei territori".



