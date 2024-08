Mic, dal Cipess 212 milioni per i beni culturali in Campania

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, riunito oggi, su proposta del ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il nrr, Raffaele Fitto, ha deliberato l'assegnazione delle risorse Fsc 2021-2027 per la Regione Campania. Il MiC ha ottenuto l'inserimento nel piano di investimenti della Regione di tutti gli interventi proposti dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: 18 in totale per un importo complessivo di 212 milioni di euro, a cui si aggiungono le risorse già stanziate dal ministero in questi mesi pari a circa 800 milioni di euro.

"Questi ulteriori stanziamenti su programmi definiti e concreti si aggiungono agli investimenti di circa 800 milioni già attivi su iniziativa del ministero, su vari ambiti culturali, nel territorio della Regione Campania", spiega Sangiuliano. "Gli interventi varati dal Cipess, tutti di elevata importanza culturale, sono il riconoscimento dei grandi valori storici e archeologici espressi dalla Campania, un autentico scrigno di tesori. Con questi nuovi stanziamenti alcuni grandi progetti, dall'ex Albergo dei Poveri, a Capodimonte, alla Chiesa di Donnaregina Vecchia, a Pompei, Paestum, Carditello e Longola, tanto per citarne alcuni, avranno risorse capaci di concludere felicemente i lavori. La Campania con questo intervento potrà vantare un considerevole aumento della sua offerta culturale - conclude il ministro - riportando a splendore vecchi e nuovi siti".



