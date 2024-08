Ischia, aperto il cantiere a Piazza Maio

Nel comune di Casamicciola, sull'isola di Ischia, è partito oggi il cantiere per demolire il complesso di sette edifici costituenti un aggregato strutturale gravemente danneggiato dal sisma di sette anni fa. Si tratta del secondo lotto del Piano pubblico di demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi del 2017 e 2022, approvato con l'ordinanza commissariale speciale n. 8 del 24 aprile 2024.

Il commissario straordinario di Governo, Giovanni Legnini, si è recato sul cantiere insieme al sindaco di Casamicciola per verificare personalmente l'avvio dei lavori. Subito dopo ha effettuato un sopralluogo alle antiche terme La Rita per constatare la conclusione degli interventi. Le antiche sorgenti termali La Rita, viene precisato dall'ufficio del commissario di governo, sono state integralmente salvaguardate e preservate per un futuro recupero.

"Gli interventi di demolizione - si sottolinea - rappresentano un tassello importante nel più ampio e articolato programma di rigenerazione urbana e messa in sicurezza dei territori che si intende realizzare sull'isola di Ischia.

Pertanto, dopo i lavori presso le terme La Rita e l'apertura del cantiere a Piazza Maio, si procederà senza interruzioni anche con il terzo lotto a Piazza Fango nel comune di Lacco Ameno, il quarto lotto a Via Nizzola, e a seguire il quinto lotto nei pressi di via Ottringolo, che è in fase di approvazione".





