Inchiesta Avellino,Procura dispone nuovo sequestro per Festa

La Procura di Avellino ha disposto un nuovo sequestro di 40 mila euro nei confronti dell'ex sindaco Gianluca Festa, indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta "Dolce Vita" insieme all'architetto Fabio Guerriero e a tre imprenditori in rapporto di lavoro con il comune di Avellino durante il suo sindacato.

A meno di 48 ore dalla decisione del Tribunale del Riesame di annullare il sequestro per carenza di motivazione, disposto dal Gip Giulio Argenio su richiesta della Procura, gli inquirenti di Piazzale De Marsico hanno fatto notificare dai carabinieri del Nucleo investigativo il nuovo provvedimento a Festa, che dal 18 aprile scorso si trova agli arresti domiciliari, e contemporaneamente hanno presentato ricorso in Cassazione anche per l'annullamento del sequestro di 25 mila euro a carico di uno degli imprenditori coinvolti.

Secondo l'accusa gli imprenditori aggiudicatari di lavori per il comune di Avellino (non viene contestata la regolarità delle gare, ndr) avrebbero versato tra novembre e dicembre dell'anno scorso dazioni di denaro per circa quaranta mila euro a Festa tramite l'architetto Fabio Guerriero. Nell'interrogatorio di garanzia, gli imprenditori avevano smentito di aver versato denaro a qualunque titolo a Festa, aggiungendo di non essere mai stati sollecitati a farlo.



