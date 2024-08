Inchiesta Avellino, "Riesame conferma gravi indizi" su Festa

Il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino ha confermato i gravi indizi nei confronti dell'ex sindaco Gianluca Festa, dell'architetto Fabio Guerriero e di tre imprenditori indagati per corruzione nell'ambito dell'inchiesta "Dolce Vita. Lo ha precisato il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, all'ANSA.

Il provvedimento dei giudici del Riesame, composto da Elena Di Bartolomeo, Maria Cristina Rizzi e Raffaele Califano, impugnato dalla Procura di Avellino, aveva annullato i sequestri di 40 mila euro nei confronti dell'ex sindaco e di 25 mila euro per uno degli imprenditori coinvolti, facendo riferimento, in diritto, alla carenza di motivazione, da parte della Procura, delle somme sequestrate quali profitto del reato.



