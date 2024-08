Gubitosi, Sangiuliano è uscito dal ministero senza ricevermi

Incontro mancato anche stavolta tra il fondatore e direttore del Giffoni film festival Claudio Gubitosi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Gubitosi è da ieri davanti alla sede del ministero a Roma in attesa di essere ricevuto dal ministro. Oggi è stato ricevuto? ''Lui è sceso dal ministero, mi ha visto l'ho salutato ed è salito in macchina andando via senza proferire parola'', dice Gubitosi all'ANSA. Sangiuliano, spiega Gubitosi, avrebbe solo rallentato un momento per leggere il cartello che ha al collo con su scritto "Ministro Sangiuliano dialoga con Giffoni e restituisci fondi tagliati", ''poi è andato via senza dire niente''.

Gubitosi è lì da ieri con la richiesta di poter avere un colloquio col ministro in merito al taglio dei fondi al festival campano. "Io non sono uno che protesta, non avrei mai immaginato che alla mia età, a 73 anni, mi sarei ritrovato qui - ha dichiarato ieri all'ANSA - ma io questa la definisco una campagna di civiltà e di buonsenso". "Cerco da quasi un anno di avere un colloquio con Sangiuliano, mi ha dato quattro o cinque appuntamenti, poi ha sempre disdetto". Per ora quindi ancora nulla.



