Danneggiata di nuovo auto associazione disabili del Napoletano

A circa un mese dal danneggiamento da parte di un pirata della strada dell'auto dell'associazione "La Battaglia di Andrea", che si batte per i diritti dei diversamente abili, e a pochi giorni dal risarcimento, nuova manomissione del veicolo dell'associazione.

"Abbiamo trovato l'automobile con un vetro rotto e tutta sfondata sotto lo sterzo, ma stranamente non è stato portato via nulla: è una ritorsione", dichiara Luigi Concilio, vice presidente dell'associazione, che ha presentato una denuncia sull'accaduto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Afragola (Napoli) per la constatazione, insieme alla pattuglia è arrivato anche il comandante Antonio Amore insieme agli assessori Perla Fontanella e Chiara Nespoli.

"Siamo esausti, - dice ancora Concilio - combattiamo ogni giorno una battaglia e questi gesti non ci fanno abbassare la testa: adesso più che mai bisogna dare un volto a questa gente.

E' arrivato il momento che si debbano aprire le porte del carcere per queste persone". "Negli ultimi tempi abbiamo avuto parecchie minacce - conclude il vice presidente dell'associazione - da parte di persone che venivano multate o beccate a fare danni. Noi continueremo nella nostra battaglia ma chiediamo ancora più vicinanza alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi abbiamo avuto un bruttissimo attacco anonimo su Facebook che abbiamo prontamente denunciato alla Procura".





