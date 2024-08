Completati lavori alla condotta idrica Penisola Sorrentina-Capri

Completati in anticipo, rispetto al cronoprogramma, i lavori di Gori alla condotta che alimenta la Penisola Sorrentina e l'Isola di Capri. Gli interventi, volti a garantire la sicurezza e la continuità del servizio idrico dopo il guasto verificatosi lo scorso 20 giugno, sono iniziati alle 21.00 di martedì 30 luglio e - informa una nota - alla stessa ora di mercoledì 31 luglio l'acqua stava gradualmente tornando in tutte le località coinvolte. Le squadre di Gori, impegnate senza sosta anche durante la notte, hanno lavorato per la sostituzione di 50 metri di condotta. Le attività si sono svolte a circa 30 metri da terra lungo il viadotto della strada statale 145, in un contesto territoriale e morfologico particolarmente complesso, che ha richiesto lo studio di una soluzione progettuale dedicata, realizzata con estrema cautela e precisione. In campo circa 130 risorse: 60 impegnate in cantiere, 30 impegnate in sala controllo e 40 sulle reti e sugli impianti per gestire le manovre di regolazione dei flussi e l'assistenza ai punti sostitutivi di approvvigionamento idrico.

Significativo anche il dispiegamento di mezzi, con 2 gru da 200 tonnellate, 5 piattaforme mobili e 1 piattaforma aerea (by bridge) a disposizione. Il piano eccezionale per il servizio idrico sostitutivo ha garantito la permanenza su tutto il territorio interessato di 27 punti di approvvigionamento tra serbatoi mobili, autobotti e fontanine. Per fronteggiare eventuali emergenze improvvise, pronta a salpare anche una nave cisterna per l'isola di Capri.

"Gli interventi realizzati in queste ore hanno consentito un radicale ripristino funzionale di quel tratto di condotta e ci consentiranno di ottemperare all'ordinanza del Comune di Castellammare di Stabia e alla conseguente riapertura di via Acton. Le attività, seppur molto complesse, si sono concluse in anticipo rispetto a quanto pianificato. Per questo - dice l'amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello - ringrazio tutte le maestranze, che hanno lavorato instancabilmente con grande professionalità e competenza. È stata essenziale anche la preziosa collaborazione di tutti gli enti a vario titolo coinvolti. Insieme al Prefetto di Napoli, Michele di Bari, all'Ente Idrico Campano, a tutti i Sindaci della Penisola Sorrentina e dell'Isola di Capri, abbiamo fronteggiato un'emergenza incalzante, che ha evidenziato la fragilità delle nostre infrastrutture e la necessità di intervenire in maniera strutturale e programmatica al fine di evitare scenari come questo. Ringrazio la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, per la celerità con cui ci ha autorizzato a realizzare l'intervento dopo lo stop della settimana scorsa. Infine, sono doverosi i ringraziamenti ai cittadini e agli operatori del turismo, che in un momento strategico della stagione, hanno dimostrato pazienza e comprensione".



