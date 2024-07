NeWMALab 2024: arte tra inclusione ed espressione del femminile

Parte il progetto NeWMALab-Neapolitan World Music and Arts Lab, organizzato dall'associazione di promozione sociale Le Kassandre con il supporto del Comune di Napoli nell'ambito del macro progetto Napoli Città della Musica. L'iniziativa, sociale e culturale, si sottolinea, "è volta a favorire l'inclusione a creare un forte senso di comunità e solidarietà tra donne e mira a promuovere l'incontro tra diverse culture e comunità presenti sul territorio napoletano, utilizzando il linguaggio universale della voce e del corpo come strumenti di espressione e connessione". "Napoli Città della Musica non è solo spettacolo, ma anche inclusione, solidarietà, crescita condivisa" afferma il delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo, Ferdinando Tozzi.

Il progetto offrirà alle donne migranti e alle donne italiane, in particolare le utenti dei Centri Antiviolenza, un'opportunità di condivisione e crescita attraverso l'arte "sostenendo così il processo di fuoriuscita dalla violenza e la ricostruzione dell'empowerment femminile". Da settembre fino a novembre, il lunedì ed il venerdì, prenderanno il via due laboratori artistici gratuiti: Laboratorio di Danza Etnica e Coreografia condotto da Diana Magri e il Laboratorio di Canto e Coro Multietnico guidato da Ciro Riccardi e Tatsiana Liavusik con la collaborazione del gruppo Bagarija Orkestar e cantanti e musiciste della scena napoletana come Antonella Monetti, DubMarta e Annalisa Madonna. L'esperienza laboratoriale culminerà con uno spettacolo 'partecipato' che si terrà il 12 dicembre nel Teatro Bolivar.

Dal 26 luglio le iscrizioni sono aperte. Occorre compilare il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLWvaWpyQMv5E_tpAEbwN _Ymv59cP35gzrx31-Pqo3p2e_A/viewform



Riproduzione riservata © Copyright ANSA