Manca sangue Gruppo 0, l'appello del Cardarelli

Appello dell'ospedale Cardarelli di Napoli a donare sangue del Gruppo 0, la cui carenza mette a rischio gli interventi chirurgici non urgenti.

"Al Cardarelli - si legge in una nota - si effettuano ogni anno in media oltre 18.000 interventi chirurgici. Alcuni rispondono al bisogno di emergenza, altri sono programmati per risolvere problematiche di cura dei pazienti. Per poter garantire l'attività chirurgica e i servizi in favore dei cittadini che richiedono trasfusioni, c'è bisogno di sangue.

Ogni mese il fabbisogno del Cardarelli è di 1.500 litri di sangue, si tratta del frutto di donazioni volontarie di migliaia di pazienti. I mesi più critici per le donazioni sono quelli estivi, quando i traumi della strada aumentano e il numero dei donatori si riduce".

"In questi giorni - spiegano dall'ospedale napoletano - le scorte di sangue di gruppo 0 si stanno esaurendo e si corre il rischio di dover limitare gli interventi chirurgici alle sole emergenze. Per questa ragione l'ospedale Cardarelli invita tutti coloro che possono donare sangue Gruppo 0 a recarsi presso il centro trasfusionale posto al piano terra dell'edificio E dell'ospedale in Via Cardarelli 9".

La donazione si può effettuare dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 081-7472489 oppure il 3316702222.



