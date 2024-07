Italian Green Factory acquisisce ex capannone Fiat

"Oggi Italian Green Factory ha stipulato l'atto di compravendita per completare l'acquisizione dell'edificio industriale di 32mila metri quadri ceduto da Stellantis (stabilimento G.B.Vico di Pomigliano D'Arco), ricadente nel comune di Acerra (Napoli). Ora allestiremo il capannone nel più breve tempo possibile, per consentire all'azienda di accelerare le produzioni e onorare nei tempi previsti le commesse già pervenute". Lo dice Felice Granisso, Ceo di Italian Green Factory (gruppo Tea Tek), in occasione dell'acquisizione del capannone dismesso della fabbrica ex Fiat.

L'atto è stato siglato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, con la garanzia Sace Futuro.

"Intanto vanno avanti i lavori presso l'area ex Whirlpool di via Argine - conferma Granisso - mentre siamo in attesa dell'attivazione da parte di Invitalia del fondo di salvaguardia che consentirà l'ingresso della stessa nel capitale sociale e nella governance della nostra azienda e a pieno titolo nel progetto di reindustrializzazione che trasformerà lo stabilimento ex Whirlpool nella nuova fabbrica green di Napoli".

"Possiamo dirci soddisfatti degli obiettivi raggiunti finora.

Questo percorso - sottolinea - è stato possibile grazie a tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto, pubbliche e private, nazionali e locali. Tra Governo, Parlamento, Comune, Regione e sindacati - sottolinea Granisso - abbiamo sentito il supporto di tutti. Oggi è doveroso un ringraziamento particolare alla struttura commissariale della Zes e l'Asi di Napoli, che hanno dato l'ennesima dimostrazione di efficienza e professionalità consentendo in tempi brevissimi la predisposizione di tutti gli atti necessari all'acquisizione del nuovo immobile".



