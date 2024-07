De Luca, stiamo facendo l'impossibile per la scuola

"Stiamo facendo l'impossibile per la scuola e contro la dispersione scolastica.

Ricordo solo che negli ultimi tre anni abbiamo investito 200 milioni di euro per il programma Scuola Viva finanziando l'apertura scolastica di pomeriggio e di sera. Stiamo facendo di tutto per tenere le scuole aperte anche laddove non c'è il tempo pieno". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, partecipando a Foglianise, in provincia di Benevento, insieme all'assessore regionale Lucia Fortini, e al sindaco Giovanni Mastrocinque, alla inaugurazione del nuovo edificio della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Padre Isaia Columbro da Foglianise", finanziato con fondi regionali.

De Luca, contro l'autonomia ora siamo in tanti

"Autonomia Differenziata? Prima eravamo solo noi a protestare, ora siamo tanti e va bene così". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, partecipando a Foglianise, in provincia di Benevento, alla inaugurazione del nuovo edificio della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Padre Isaia Columbro da Foglianise", finanziato con fondi regionali. "La gente - ha aggiunto il governatore - comincia a capire, come dimostra il dato della raccolta delle firme. Non siamo per difendere lo situazione attuale. Vogliamo cambiare tutto. Siamo per l'autonomia e per rompere la palude burocratica che c'è a Roma, ma senza rompere l'unità d'Italia". Di qui l'invito al Nord: 'No alle Crociate, ma lavorare insieme sull'obiettivo burocrazia zero'".





