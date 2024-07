Crollo Scampia:al via l'accesso al contributo sociale del Comune

Sarà in funzione da domani, giovedì 1 agosto, uno sportello per raccogliere le richieste del contributo sociale che il Comune di Napoli ha stanziato in favore delle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a seguito del crollo che si è verificato all'interno della Vela Celeste, a Scampia.

Lo sportello, rende noto il Comune, è attivo al piano terra della sede centrale dell'ottava Municipalità, al civico 15 di Largo della Cittadinanza Attiva a Scampia, dalle ore 10.00 alle 18.00, anche sabato.

Le famiglie saranno contattate dal personale dell'area Welfare del Comune per formalizzare la propria richiesta del contributo, che ha lo scopo di aiutare le famiglie a trovare una sistemazione abitativa autonoma. L'importo del contributo mensile è determinato secondo i parametri fissati dal decreto legge 91/2024 e varia in base alla composizione del nucleo familiare, tenendo anche conto della presenza di persone di età superiore a 65 anni o con disabilità. In alternativa alla sistemazione autonoma, i soggetti convocati - che presentano particolari situazioni di fragilità - potranno optare per una sistemazione alberghiera presso una delle strutture dichiaratesi disponibili.



