Consiglio Napoli, ok a Osservatorio comunale sulla casa

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la delibera relativa alla nuova composizione dell'Osservatorio comunale sulla casa e relativo regolamento. Si sono espressi a favore anche i consiglieri di Forza Italia, mentre hanno lasciato l'aula i consiglieri D'Angelo e Andreozzi espressione della sinistra. Novità delle delibera è la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio, di un Forum, concepito come spazio consultivo per la partecipazione civile, di soggetti che possano offrire il loro contributo in relazione all'andamento dell'agenda dei lavori.

A illustrare la delibera è stato il vice sindaco e assessore alle Politiche urbanistiche, Laura Lieto, che ha spiegato come "la crisi economica e occupazionale e la crisi abitativa impongono una riflessione che ripensi le misure tradizionali di intervento soprattutto in materia di social housing e di edilizia residenziale pubblica e l'Osservatorio va ad offrire un contributo alla risoluzione delle problematiche ed è uno spazio a cui partecipano soggetti formalmente costituiti che attivano studi, avanzano proposte e forniscono informazioni rispetto a situazioni di disagio del territorio che rappresentano e, infine, monitora gli effetti dei programmi che vengono realizzati".

L'Osservatorio è organismo che viene convocato a cadenza regolare. La delibera ha innescano un lungo dibattito sul tema della casa e del diritto all'abitare con numerosi riferimenti alla tragedia della Vela celeste di Scampia e alla questione degli sgomberi e della mancata manutenzione degli alloggi di edilizia popolare del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. L'assessore Lieto ha sottolineato che "il provvedimento è frutto di un anno e mezzo di lavoro che ha visto coinvolto l'assessorato al Patrimonio e le commissioni competenti e tutte le possibili indicazioni pervenute sono state raccolte". L'aula ha respinto un emendamento presentato dal consigliere Sergio D'Angelo, espressione della sinistra, che chiedeva che nel Forum fossero inseriti anche rappresentanti dei Comitati di fatto e di associazioni impegnate sul fronte del tema del diritto all'abitare. L'emendamento aveva ricevuto anche il parere negativo dell'amministrazione.



