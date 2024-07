Consiglio Napoli consegna targa in memoria di Franco Di Mare

La presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, ha consegnato una targa commemorativa in onore del giornalista Franco Di Mare, scomparso nei mesi scorsi. La targa è stata consegnata al fratello del giornalista quale segno di riconoscimento per la sua carriera e il suo impegno nel campo del giornalismo.

Enza Amato ha ricordato l'importanza del lavoro di Di Mare, definendolo "un esempio di integrità e passione per la verità".

L'iniziativa ha visto la partecipazione dei consiglieri del Pd, Gennaro Acampora e Maria Grazia Vitelli, tra i promotori dell'iniziativa.



