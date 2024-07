Concluso "Mare di Legalità" di Save the Children e Lega Navale

Concluso "Mare di legalità" che ha visto in campo insieme la Lega Navale Italiana e Save the Children, un progetto cui ha preso parte anche la sezione partenopea della Lega Navale la quale ha messo in campo diverse iniziative, ospitando, in una prima giornata di avvicinamento alla vela, un gruppo di 20 tra bambini e ragazzi dell'Associazione Punto Luce del quartiere Sanità di Napoli.

In questa occasione, i giovani partecipanti hanno conosciuto e navigato con il velista e fumettista Davide Besana. Il programma prevedeva, infatti, un'uscita su barche d'altura con a bordo un istruttore, l'armatore e un operatore del Punto Luce.

Tra le barche utilizzate, anche Midva, l'imbarcazione di Davide Besana, per un totale di cinque barche.

"Queste esperienze arricchiscono i giovani che vi prendono parte - ha sottolineato a chiusura del progetto Michele Sorrenti, presidente della Lega Navale di Napoli - Insegnano ai ragazzi a lavorare in equipaggio e ad interagire in sane dinamiche di gruppo, spronandoli a credere in loro stessi ed ad avere fiducia nelle loro capacità. Sono, quindi, particolarmente importanti per offrire nuovi stimoli ai giovani, soprattutto se provengono da 'quartieri a rischio' della città, e per motivarli a mettersi in gioco al fine di migliorarsi e migliorare l'ambiente che li circonda".



