Co' Sang, aspettando Piazza Plebiscito esce 'O primm post'

Aspettando il doppio concerto di Piazza del Plebiscito, esce venerdì 2 agosto 'O primm post' (Warner Music Italy), primo brano dei Co' sang, i due padri dello street rap italiano (Ntò e Luchè), estratto dal nuovo disco 'Dinastia' (dal 30 agosto).

Nei giorni scorsi era stato casualmente caricato sui social un video in cui Ntò avvisava i fan che anche i biglietti per il 18 settembre (seconda data, la prima il 17 è sold out) a Piazza del Plebiscito stavano per terminare. Ai fan non era sfuggito in sottofondo l'estratto di una traccia inedita: così dopo la rimozione del contenuto gli artisti hanno deciso di ringraziarli per l'entusiasmo lanciando il singolo apripista di un album che si annuncia un cult dell'hip hop italiano.

L'annuncio del disco è stato anticipato dalle ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici dei primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli: 'Chi more pe' me' e 'Vita bona' per la prima volta anche in vinile ad una settimana dalla pubblicazione hanno conquistato la classifica Fimi, entrando entrambi nella Top 5 Formati Fisici e nella Top 20 Album. Nel concerto di settembre, un ritorno atteso dai fan da più di dieci anni, saranno proposti pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio.



