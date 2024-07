Cento limoni innestati da un albero di 300 anni

Rinasce a Maiori, Comune patrimonio Unesco della Costiera Amalfitana, il limoneto del Marchese Mezzacapo: 100 nuove piante innestate da un unico albero antico di 300 anni, il solo sopravvissuto all'interno del fondo che sorge ai piedi della Collegiata di Santa Maria a Mare.

Un lavoro che parte da lontano: tre anni fa il prelievo delle marze, che poi sono state innestate sugli aranci amari, dando nuova vita all'antico limoneto, con nuove piante che in sostanza sono tutte figlie del tricentenario limone del marchese.

L'annuncio di questo importante recupero è stato uno dei momenti clou dell'inaugurazione del limoneto del Marchese Mezzacapo e dell'orto botanico destinato ai bambini, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo e dell'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo. L'assessore del Comune di Maiori Chiara Gambardella ha tagliato il nastro di quello che sarà non solo un limoneto, ma anche centro di visite e giardino didattico, "per diventare punto di reale conoscenza della coltura, delle tradizioni e della cultura di uno dei simboli della Costa d'Amalfi: il limone sfusato amalfitano".

"L'inaugurazione del rinato limoneto è un lascito materiale e ideale tra generazioni", dice il sindaco Antonio Capone. Il fatto che sorga accanto all'asilo nido ha un forte valore simbolico, è davvero un affidare alle nuove generazioni la cultura che è legata ai terrazzamenti e alla coltivazione. Lo stesso mal secco che oggi è grande nemico dei nostri limoni si diffonde perché accanto ad aziende che continuano con coraggio l'agricoltura eroica ci sono fondi abbandonati nei quali non c'è attività umana che argini la sua diffusione".



