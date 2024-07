A Benevento dal 25 agosto torna Città Spettacolo

Un omaggio ad un grande protagonista del teatro che di Benevento Città Spettacolo è stato direttore artistico, Enzo Moscato, i concerti di due rapper Anna, all'anagrafe Anna Pepe con il suo Live Summer Tour 2024 (27 agosto), e Tony Effe in Icon Tour (29 agosto), il concerto di Eugenio Bennato (31 agosto) e lo show di Peppe Barra: sono solo alcune delle iniziative che caratterizzeranno la quarantacinquesima edizione di Benevento Città Spettacolo", in programma dal 27 agosto al 1 settembre nel capoluogo sannita.

"Costruzione sentimentale" è il tema scelto per questa edizione dal direttore artistico Renato Giordano da declinare tra teatro, libri, musica, cinema, danza, mostre ed enogastronomia.

Gran finale al Teatro Romano il primo settembre con la Fanfara della Polizia di Stato.

"Nonostante tutto, compresa la diatriba tra Governo e Regione Campania sui fondi di coesione, - ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella durante la presentazione - siamo riusciti ad allestire un programma di tutto rispetto e di grande importanza che saprà attirare anche tanti giovani".



