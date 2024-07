Vittima denuncia 'cavallo di ritorno' nel Napoletano

La tecnica è consolidata. Prima il furto, poi arriva una chiamata anonima. "Se vuoi l'auto mi devi dare tot soldi". E' il "cavallo di ritorno" e la vittima si trova davanti a due possibilità. Accettare la richiesta estorsiva entrando così in un sistema senza via di ritorno o denunciare.

A Villaricca una persona non si è chinata al sopruso e quando ha ricevuto la telefonata, dopo che gli avevano rubato la Fiat Panda, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

I militari della stazione di Qualiano hanno raccolto la denuncia e organizzato un servizio ad hoc insieme ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania.

L'incontro per lo scambio 1.200 euro - auto è stato concordato.

Luogo dell'incontro il cimitero di Villaricca. Lì però c'erano anche carabinieri che dopo aver assistito allo scambio e dopo un inseguimento di 5 chilometri hanno bloccato l'estorsore.

L'uomo - si tratta di un 20enne, di Mugnano di Napoli e già noto alle forze dell'ordine - alla fine si è dimostrato collaborativo e ha detto ai carabinieri dove si trovava l'auto rubata che è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L'arrestato deve rispondere di tentata estorsione, furto e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trasferito in carcere su disposizione della procura di Napoli nord ed è in attesa di giudizio.



