Quindicenne accoltellato al collo a Napoli

Poco prima dell'una della scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Napoli sono intervenuti in strada comunale toscanella, nel quartiere Piscinola Marianella, per la segnalazione e di un minorenne ferito.La 'gazzella' ha raggiunto il luogo, nei pressi di una pasticceria, ma la vittima, un 15enne, era già in viaggio per l'ospedale Cardarelli.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne mentre era in sella a uno scooter in compagnia di un amico della sua stessa età sarebbe stato avvicinato da tre sconosciuti coetanei che lo avrebbero aggredito senza alcun apparente motivo. Uno di questi avrebbe colpito all'altezza del collo il 15enne con un'arma da taglio per poi fuggire.

Per il 15enne ''ferita da taglio alla faccia, senza menzione di complicazioni'' e dimissioni con una prognosi di 10 giorni.

Il ragazzino è stato affidato ai genitori. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Vomero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA