Migliaia di ecoballe di rifiuti a fuoco nel Salernitano

Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, tra le decine di migliaia di 'ecoballe' di rifiuti stoccate da anni in un'area all'interno del comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre (Salerno). Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme, da cui si solleva una colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. Il sito è isolato, ma il timore è che le esalazioni tossiche provenienti dai rifiuti possano raggiungere i centri abitati della zona.

A Persano sarebbero stoccati, tra l'altro, i rifiuti oggetto di un'inchiesta della procura di Salerno, spediti nel 2020 in Tunisia all'interno di 70 container e poi tornati in Campania dopo la scoperta di alcune irregolarità.



