Manfredi a sfollati Scampia, hotel o sussidio per chi cerca casa

Il Comune attiva una procedura con i servizi sociali per la collocazione negli alberghi: risulta la disponibilità al momento di 50 camere. Questa, a quanto si apprende da palazzo San Giacomo, una delle indicazioni date dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel suo incontro con la delegazione dei manifestanti della Vela Celeste di Scampia, ricevuta in municipio dopo il corteo che ha visto circa 800 partecipanti sfilare nel centro città.

Sul tavolo anche la garanzia del sussidio economico per chi preferisce l'autonoma sistemazione. Per ora è previsto un milione di euro del Comune in attesa delle risorse finanziarie governative. Nell'incontro c'è stata anche la garanzia del sindaco Manfredi sul rispetto del censimento comunale del 2023, che è stato anche recepito dal piano regionale, in relazione al progetto Restart Scampia che dà diritto al nuovo alloggio. Il Comune prevede anche una soluzione abitativa e un sostegno lavorativo per le persone rimaste ferite nel crollo e il massimo impegno per il celere completamento dei cantieri Pnrr.



