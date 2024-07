Funivia del Faito, previste più corse per evento religioso

C'è una iniziativa religiosa: Eav aumenta le corse della funivia del Faito per la giornata di domani.A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come "in occasione dell'evento religioso del 'Cammino dell'Angelo', l'esercizio funiviario il giorno 31 luglio sarà integrato con le seguenti corse: 20.30, 20.50 (solo salita), 21.10 (solo discesa), 21.30 (solo salita), 22.00 (solo discesa) e 22.30 (solo discesa)". "Inoltre - fanno sapere ancora dall'azienda di trasporti - a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 22.30, sarà attivo un servizio di navetta dal piazzale Funivia all'abbazia di San Michele".



