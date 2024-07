Da Scampia in corteo nel centro di Napoli, ricordando le vittime

"Per Roberto, Patrizia e Margherita" si legge sul grande striscione che i manifestanti di Scampia stanno portando in corteo in via Toledo. In 800 circa attraversano la strada pedonale del centro di Napoli, verso Piazza Municipio: al termine una loro delegazione sarà ricevuta dal sindaco Manfredi.

I manifestanti raccontano al megafono, lungo il corteo, i periodi difficili vissuti a Scampia nelle Vele e protestano per "gli anni di abbandono vissuti in enormi edifici di cemento".

Forti i cori contro i governanti degli ultimi anni e la richiesta di avere "dall'attuale sindaco Manfredi delle risposte chiare per cambiare la vita dei cittadini di Scampia, con la fuoriuscita della drammatica condizione di questo anni". Il corteo chiede in coro "risposte concrete per le Vele".



